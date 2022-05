Temperaturas ficam amenas em MG, mas termômetros sobem na quarta (11/5)

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O domingo será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte e não há previsão de chuva para esse Dia das Mães. Já as Regiões do Mucuri, Rio Doce e Jequitinhonha têm céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. As demais regiões de Minas Gerais têm céu claro a parcialmente nublado. As informações são do 5º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A capital teve temperatura mínima de 14ºC nessa madrugada, enquanto a máxima chega a 26ºC. A umidade do ar mínima fica em torno de 35% à tarde. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, os termômetros registraram 8ºC. A máxima esperada para hoje no estado é de 34ºC nas Regiões Norte e Noroeste.A temperatura amena que predomina em Minas Gerais nos últimos dias começa a elevar a partir da quarta-feira (11/5), condição válida para a capital no dia seguinte.O sistema que causa essa mudança de temperatura traz possibilidade de chuva fraca e isolada na Região Sul do estado também na quarta-feira (11/5), situação que pode avançar para o Campo das Vertentes e Zona da Mata no dia seguinte. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) também pode ter essa condição na sexta-feira (13/5).