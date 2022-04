Homem cai em rua e é atropelado pelo 4º carro a passar pelo local

Carro passou sobre a vítima caída (foto: Reprodução/câmera de segurança)

Câmeras de segurança registraram um homem sendo atropelado depois de tropeçar e cair no meio de uma rua. O acidente ocorreu em Jacutinga, no Sul de Minas, na tarde dessa quarta-feira (13/04).



No vídeo, é possível ver que o homem, andando desequilibrado, cai no cruzamento de uma avenida. São 32 segundos entre a queda e o momento do atropelamento. Três carros passam pelo local onde o homem está caído, sem parar para prestar socorro, até que o quarto veículo atinge a vítima.



A mulher que estava no carro que havia acabado de passar ela vítima se desespera. O motorista desce do carro ao perceber o acidente. Logo, várias pessoas levantam o carro e retiram a vítima debaixo do veículo, até a chegada da ambulância.