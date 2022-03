Calorão! Temperatura em BH pode chegar aos 33ºC com chuva à tarde

Máxima de 33ºC está previsto para BH nesta quinta-feira (31/3) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O calor continua para os belo-horizontinos nesta quinta-feira (31/3). Apesar da previsão meteorológica indicar pancadas de chuva à tarde, a temperatura máxima na capital mineira hoje será de 33ºC e a mínima registrada foi de 19º, na Estação Cercadinho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A máxima prevista para o estado hoje é de 37ºC, no Norte de Minas.

O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo indica que apesar do calorão hoje, a partir de amanhã devemos ter um leve declínio nas temperaturas.

"Amanhã a temperatura entra em declínio, principalmente no Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, e aqui em Belo Horizonte também, a máxima prevista para amanhã é de 27ºC, em BH", disse.





O especialista explica que a queda na temperatura é devido a uma frente fria que avança pelo litoral da Região do Sudeste do Brasil. "O tempo deve permanecer assim por todo final de semana, mas principalmente, essa queda mais brusca, é na sexta-feira (1º/4) e sábado (2/4), no domingo já começa a elevação das temperaturas e no início da próxima semana também", prevê o meteorologista.



*estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais