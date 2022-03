Hotel da zona boêmia de BH é flagrado com fraude no hidrômetro

Técnicos da Copasa comprovaram a falha no hidrômetro que foi recolhido para se analisado (foto: Copasa)

Tradicional ponto de encontro de garotas de programa, o Hotel Brilhante, no centro de Belo Horizonte, foi flagrado nesta quarta-feira (30/3) com uma fraude no hidrômetro pela Copasa. O medidor foi substituído por outro. O equipamento recolhido foi encaminhado para uma perícia da empresa de fornecimento de água da capital mineira. O local funciona normalmente.

Segundo os técnicos que estiveram no local, o consumo do hidrômetro recolhido, além de barulho atípico, apresentava um registro de consumo muito abaixo do normal para um estabelecimento do tipo. A análise do equipamento retirado deverá estar pronta em 15 dias.

Segundo a Copasa, a operação teve início nesta quarta-feira, com foco em combate a fraudes em hidrômetros e ligações clandestinas de água – os chamados gatos – na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse trabalho deve ocorrer até o final de abril e faz parte das ações de redução de perdas de água da empresa, causadas por este tipo de crime. A estimativa é que as fraudes de hidrômetros causem um prejuízo anual de cerca de R$ 3 bilhões à empresa.

Deverão ser fiscalizados 112 clientes comerciais suspeitos no hipercentro de Belo Horizonte. Além das ações na capital mineira, estão sendo realizadas ações simultâneas em outras cidades da RMBH.

A operação envolve cerca de 50 profissionais entre equipe de campo, técnicos do setor de planejamento e inteligência. O levantamento dos imóveis suspeitos foi realizado a partir do estudo de consumo e do cadastro comercial da companhia, que apontaram possíveis irregularidades.

Nesse trabalho, sempre que um equipamento suspeito de violação, este é substituído por um novo e o aparelho com uma provável fraude é levado para uma análise laboratorial, que é realizada em parceria com o Senai.

Se confirmada a fraude, a Copasa emite uma multa baseada no histórico e no perfil topográfico de consumo do comércio. A operação está sendo realizada com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.