Motociclista morre em batida frontal contra um carro

Segundo motorista do automóvel, motocicleta trafegava em alta velocidade, na contramão (foto: PMRv)

O piloto de uma motocicleta, identificado apenas pelo primeiro nome, Wellington, morreu num acidente ocorrido no km 4 da rodovia AMG-555, próximo a Piranga, no Campo das Vertentes. Ele bateu de frente com um Volkswagen Nivus.

Segundo o motorista do carro, Arthur, ele trafegava no sentido Piranga para Presidente Bernardes, quando deparou com a motocicleta, em alta velocidade, em sentido contrário, na contramão, e que não conseguiu desviar.

Com a violência do choque, Wellington foi arremessado por cima do carro e caiu no asfalto, já sem vida. O corpo foi repassado a uma funerária de Conselheiro Lafaiete.