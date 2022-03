Colunista do EM, ex-deputado Antônio Roberto morre de leucemia aos 79 anos

Antônio Roberto Soares (foto: Beto Novaes/Estado de Minas - 23/09/2004)

O ex-deputado federal mineiro Antônio Roberto Soares, conhecido consultor comportamental e escritor, morreu nesta quinta-feira (24/3) vítima de leucemia, doença com a qual conviveu, desde o último ano de seu segundo mandato parlamentar, em 2011, quando se aposentou.



O velório acontecerá na Funeral House, na Avenida Afonso Pena, 2158, Bairro Funcionários, nesta sexta-feira (25/3), das 9h às 12h, e a cerimônia de despedida para cremação, ocorrerá às 15h, no Cemitério e Crematório Parque Renascer, em Contagem. A cerimônia será restrita aos familiares. Antônio Roberto deixa esposa, sete filhos e 12 netos.



Ele atuou como consultor em comportamento humano, durante quase 50 anos. Escreveu 4 livros. Nessa área, assinou colunas em jornais impressos e apresentou seu programa em TV e Rádio.

Foi Deputado Federal pelo PV/MG, em dois mandatos consecutivos - pleitos: 2006/2011.

História



Filho de Agostinho Soares e de Presciliana Brasiliense Soares, Antônio Roberto nasceu em Montes Claros, em 13 de junho de 1942. Aos 18 anos, se mudou-se para Belo Horizonte. Em 1967, se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e, em 1973, em Administração.



Cursou Filosofia, em Diamantina, no seminário diocesano. Fez cursos sobre Psicologia Organizacional e do Comportamento.

Comportamento

Nas consultorias comportamentais ajudou milhares de pessoas em busca de conselhos. Além de consultor, Antônio Roberto se destacou como um dos principais professores de estratégia e comportamento do país, junto a dirigentes, diretores, presidentes e executivos de grandes corporações.

Rádio, TV E jornal

Antônio Roberto expandiu suas ações para a população, da juventude à idade madura, por meio de palestras, programas comportamentais de rádio e TV, livros e colunas, em jornais da capital mineira e do interior.

Foi colunista do Jornal Estado de Minas por mais de 20 anos. Trabalhou em outros veículos como: TV Horizonte, TV Alterosa e Radio Itatiaia. A TV Geraes, em Montes Claros, sua terra natal - afiliada Rede Minas/TV Cultura e a Revista Impactto (Vetor Norte), são outros destaques.

Livros



Antônio Roberto publicou quatro livros: "É possível ser feliz", "Relacionamentos" e "Eu te compreendo, caminhos para a felicidade", "Reflexões, textos e poesias de Antônio Roberto".

Política



Foi deputado federal pelo PV/MG, em dois mandatos consecutivos - pleitos: 2006/2011, era filiado ao Partido Verde de Minas Gerais (PV/MG).



Nas eleições de 2006, foi o candidato mais votado de Belo Horizonte. Empossado em fevereiro de 2007, se tornou-se vice-líder do PV. Nessa legislatura foi titular da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias.

Em seu segundo mandato, foi membro das Comissões de Meio Ambiente e de Cultura e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, da Câmara dos Deputados. Além disso, foi o relator do Estatuto da Igualdade Racial.