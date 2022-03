Incêndio destrói depósito abandonado em Ipatinga

Incêndio começou na madrugada de quarta-feira (23/03) (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um incêndio destruiu um depósito abandonado na madrugada de quarta-feira (23/03), em Ipatinga, no Vale do Aço.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local funcionava como uma loja de peças de materiais eletrônicos e mecânica em geral, mas estava fechado há muitos anos.

O fogo estava na estrada do depósito e ameaçava atingir casas e prédios vizinhos.



Os bombeiros encontraram a porta de acesso aberta e equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos, máquinas, aparelhos telefônicos, plásticos, madeiras, peças e ferramentas em geral.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)



Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e a Polícia Militar foi acionada para fazer a sinalização da via e segurança do local.

Ainda não se sabe o que causou as chamas. Ninguém se feriu.