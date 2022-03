Membros humanos são encontrados em córregos de Lagoa Formosa

Os restos mortais foram encontrados por moradores em dias e locais distintos de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba (foto: PMMG/Divulgação)

A população de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, está assustada com os recentes episódios policiais. No sábado (19/03), parte de um abdômen e duas pernas foram encontradas perto de um córrego. Nesta terça-feira (22/03), em outro ponto, duas mãos humanas foram achadas. A relação entre os casos não foi descartada.

Já nesta terça-feira (22/03), em outro córrego, moradores do Bairro Nossa Senhora do Rosário encontraram uma mão humana. A polícia foi chamada e tempo depois crianças localizaram uma segunda mão.

A perícia técnica da Polícia Civil procedeu com os trabalhos forenses. Em uma das mãos foi encontrado um anel prateado. Também foram encontradas roupas que supostamente seriam da vítima.

Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Patos de Minas. O legista analisará os vestígios para apontar a data provável da morte e o artefato usado para separar as mãos do corpo.

Testemunhas disseram que as mãos podem pertencer a uma mulher que se encontra desaparecida há aproximadamente um mês. Ela seria usuária de drogas e costumava, segundo moradores, frequentar o local para usar entorpecentes.



Alguns conhecidos da suposta vítima contaram que as roupas encontradas no local e um anel que estava na mão podem ser da desaparecida.

A Polícia Civil segue nas investigações. A primeira etapa é verificar se os restos mortais encontrados no sábado (19) e na terça-feira (22) pertencem à mesma pessoa. Os moradores temem que possam ser duas vítimas diferentes.