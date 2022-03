Trem arrasta carro com duas idosas por 70 metros

Carro foi arrastado pelo trem por cerca de 70 metros, em Itaúna (foto: Daniel Oliveira )

Um acidente impressionante envolvendo um trem e um carro foi registrado em Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, nessa terça-feira (15). Um carro com duas idosas foi arrastado por cerca de 70 metros, após a motorista não observar a aproximação de uma composição férrea na Avenida Dr. Miguel Augusto Gonçalves, próximo ao Hospital Dr. Augusto Gonçalves (veja vídeo abaixo).

Segundo a Polícia Militar, o carro era ocupado por duas mulheres, a motorista, de 70 anos, e uma passageira, de 68. Elas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Manoel Gonçalves com escoriações. O veículo foi atingido na lateral direita, ficando com as portas destruídas.





Carro foi atingido na lateral direita, ficando com as portas destruídas (foto: Daniel Oliveira)







De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares e levadas para o Pronto Socorro local, apresentando escoriações leves pelo corpo, onde permaneceram em observação para exames complementares.

Foi apurado pelos militares que a motorista do veículo, um ônix prata, não teria observado a aproximação do trem, que deslocava de Divinópolis para Mateus Leme, e atravessou na linha férrea, sendo abalroada na lateral direita e sendo arrastada por cerca de 70 metros.

O veículo acidentado apresentava documentação regular e foi liberado para familiar da proprietária. O trânsito no local ficou paralisado por mais de uma hora.