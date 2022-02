Mineira de Valadares morre eletrocutada em praia de Nova Viçosa (BA)

Camila morreu depois de pisar em um cabo de alta tensão caído na praia, em Nova Viçosa (BA) (foto: Reprodução redes sociais)

Camila Pinheiro da Costa, de 27 anos, mineira de Governador Valadares, morreu eletrocutada na Praia do Pau Fincado, em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, na noite de domingo (27/2). O acidente trágico aconteceu por volta das 21h, quando Camila andava pela Avenida Oceânica com sua filha de 4 anos.

Ela havia saído de Governador Valadares, no Leste de Minas, em um ônibus de excursão, para passar o carnaval em Nova Viçosa, cidade do litoral baiano que recebe grande número de turistas mineiros.

Segundo testemunhas, ela pisou em um cabo de alta tensão que havia se partido e estava no chão. A forte descarga elétrica matou Camila na hora. Sua filha foi levada ao hospital e ficou sob cuidados médicos, mas a Polícia Militar da Bahia não informou se a criança foi atingida pela descarga elétrica.

O local do acidente foi isolado por policiais militares, que ficaram aguardando durante algum tempo pela chegada dos peritos da Polícia Civil. Os policiais civis tiveram que se deslocar da cidade de Teixeira de Freitas até Nova Viçosa.

Técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também de Teixeira de Freitas, estiveram no local para fazer a troca do cabo que havia se soltado do poste.

A Polícia Civil de Nova Viçosa vai investigar possíveis responsabilidades e investigar se o fio energizado estava solto em via pública ou se tudo não passou de uma fatalidade.