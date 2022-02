Ao vivo: pressionado por policiais, governo de MG dá coletiva sobre salário

Luísa Barreto (foto) falará sobre reajuste a servidores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 15/4/21)

O governo mineiro convocou entrevista coletiva para esta quinta-feira (24/2) a fim de tratar da recomposição salarial dos agentes das forças de segurança. O encontro está previsto para começar por volta das 15h.No comunicado disparado à imprensa, a equipe de Romeu Zema (Novo) fala em "proposta de reajuste dos servidores estaduais".Vão estar presentes à entrevista, marcada para a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, e o secretário de Estado de Governo, Igor Eto.O Palácio Tiradentes prometeu transmitir o pronunciamento por meio do YouTube.Na segunda (21), agentes das polícias Militar e Civil, bombeiros, agentes do sistema prisional e trabalhadores socioeducativos deflagraram paralisação reivindicando a reposição, aos vencimentos mensais, das perdas inflacionárias Ontem, a classe deu ultimato a Zema e pediu soluções ao impasse até esta sexta (25) . "Se até o dia 25, o governo não trouxer uma solução concreta e apresentar à segurança pública, estamos traçando estratégias que serão mais incisivas e eficazes", disse, ao, a escrivã da Polícia Civil Aline Risi. Ela é presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Aespol-MG) e diretora da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).A posição dela foi corroborada pelo deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB), que afirmou que as novas estratégias não serão divulgadas publicamente.As lideranças do motim querem o envio, à Assembleia Legislativa, de um Projeto de Lei (PL) que garanta a recomposição salarial. Em 2019, Zema assinou acordo que dividia o pagamento das perdas inflacionárias em três parcelas: a ideia era repor 13% em julho de 2020; em setembro de 2021, seriam acrescidos mais 12%; em setembro deste ano, viria a etapa final, com outros 12%.Em que pese o trato, alegando inconstitucionalidade, Zema vetou o segundo e o terceiro reajustes. Apenas a primeira fatia, de 13%, entrou na conta dos agentes. O projeto que tratava do tema foi o mesmo a receber emenda estendendo a reposição salarial a todos os servidores. Quando barrou o aumento geral, o governador também retirou do texto as parcelas prometidas às polícias para 2021 e 2022."Mesmo diante das dificuldades nas contas do Governo do Estado, estamos avaliando condições para efetuar a recomposição salarial dos servidores públicos de Minas. Tenho o compromisso de encontrar soluções, que em breve serão anunciadas", garantiu o governador, ontem.