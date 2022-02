Segurança pública de MG aguarda encontro com governo e agenda reunião

Greve foi aprovada pela segurança pública de Minas na última segunda-feira, durante ato em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Associações e sindicatos ligados às forças de segurança pública de Minas Gerais, em greve desde a última segunda-feira (21/02) , aguardam o resultado da reunião entre governo e comandos militares nesta quinta-feira (24) na Cidade Administrativa, sede do Executivo em Belo Horizonte, capital mineira. Diante da resposta, independente de qual seja, a classe já agendou um encontro às 14h desta quinta na sede da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA) em BH para definir os rumos da greve.









As forças de segurança pública de Minas argumentam que o Executivo não cumpriu com um acordo de 2019 que previa reajuste escalonado, com total de 41% até 2021. O último seria em setembro do ano passado, mas somente 13% deste total foi efetivado.





A greve foi aprovada após grande manifestação na segunda-feira. Milhares de militares pararam a cidade de Belo Horizonte e, durante a tarde, aprovaram por unanimidade o movimento grevista, em votação na Praça da Assembleia, em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





Mesmo paralisados, os policiais precisarão manter contingente mínimo na ativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende como inconstitucional o direito dos militares a greves.