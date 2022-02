Veja como os mineiros podem ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis

Nesta sexta-feira (25/2), um comboio de viaturas e caminhões seguirá até a cidade da região serrana (foto: Carl de Souza/AFP)

Sede do Instituto Entre Irmãos

Local: Rua Feliciano Pena, 44, bairro Mariano Procópio

1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora

Local: Rua Custódio Tristão, 76, Santa Terezinha (entregar na sala da Chefia de Cartório, 2º andar)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Instituto Entre Irmãos se uniram em uma ação solidária para a arrecadação de donativos destinados às vítimas das chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro.Estão sendo recebidos itens como materiais de limpeza e higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água, leite, entre outros.De acordo com a Comunidade Católica Ágape, além das famílias que tiveram as casas destruídas pela força das chuvas, muitas outras precisaram deixar os lares por risco de novos deslizamentos.Com isso, a demanda por alimentos, vestuários, itens de higiene pessoal e roupas de cama e banho é muito alta.Aqueles que desejam contribuir com mantimentos, devem entregar os donativos, até a próxima quinta-feira (24/2), às 12h, nos seguintes pontos de arrecadação, em Juiz de Fora ():

Delegacias de Polícia Civil

Locais: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 373, bairro de Lourdes

Rua Moraes e Castro, 54, bairro São Mateus

Padaria e Confeitaria Center Pão

Local: Avenida Rui Barbosa, 735, Santa Terezinha

Auto Escola Universidade do Trânsito

Local : Avenida JK, 5527, Nova Era





: Avenida JK, 5527, Nova Era Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu)

Local: Rua Braz Bernadino, 73, Centro



Nesta sexta-feira (25/2), um comboio de viaturas e caminhões seguirá até a cidade da região serrana, na sede da Comunidade Católica Ágape de Petrópolis, para a entrega dos produtos arrecadados.



Ajude via PIX



O Instituto Entre Irmãos de Juiz de Fora disponibilizou o PIX Solidário, por meio do CNPJ 41.126.714/001-28, para doações de qualquer valor. As doações devem ser identificadas com a descrição: 'SOS Petrópolis'.