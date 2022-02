Chuvas intensas e trovoadas atingem Minas Gerais nesta quinta-feira (10)

Vista de Belo Horizonte do Alto do Cruzeiro, no Bairro Alto Boa Vista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os mineiros terão que esperar mais um pouquinho para curtir uma semana de sol. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quinta-feira (10/2) é de céu encoberto com chuva a qualquer momento do dia em quase todo o estado.





No restante do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.





Céu encoberto x parcialmente nublado

Anete explica a diferença entre as duas condições climáticas. "Quando a gente fala encoberto [o tempo] está totalmente fechado. Então, lá no Noroeste, Central Mineira, Oeste, Metropolitana, Campo das Vertentes e Zona da Mata deve ser um dia só com mormaço, sem abertura de céu", descreve a meteorologista.





"Já nublado com pancadas de chuvas e trovoadas, nós temos momentos de abertura [do tempo], onde ocorre um aquecimento e podem formar aquelas nuvens com raios. O tempo abre ao longo do dia", diferencia.





A meteorologista explica que, nesta sexta-feira (11/2), o estado não terá grandes alterações para as condições do tempo. "Permanece céu encoberto podendo reduzir um pouco a nebulosidade."





E a temperatura?

Nesta quinta-feira (10/2), a máxima prevista é de 24ºC, com céu encoberto com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. No estado, a máxima prevista para hoje é de 34ºC no Vale do Jequitinhonha e no Leste de Minas. A temperatura mínima registrada foi em Maria da Fé, Sul de Minas, com 12,3ºC.





Segundo o meteorologista do GeoClima Heriberto dos Anjos, este período de chuva na região é explicado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).





Heriberto aponta que o tempo chuvoso permanecerá. "Deve começar a diminuir no domingo, mas há previsão de chuva até o início da próxima semana."





Acúmulo de chuvas

Na capital mineira, enquanto duas regionais de BH já superaram a média de chuvas esperada para fevereiro, outras quatro regionais estão perto de superar a média.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, em Venda Nova, choveu 272,6 milímetros, o que significa 150%. Já a Região Norte acumula 195 milímetros, ou seja, 108%. A média histórica para o mês na capital mineira é de 181,4 mm





Confira o quanto choveu em cada região no mês de fevereiro até às 6h50 desta quinta-feira, 10/2:

Barreiro: 121 (67%)

Centro Sul: 168,5 (93%)

Leste: 153,8 (85%)

Nordeste: 162,2 (90%)

Noroeste: 172,8 (95%)

Norte: 195 (108%)

Oeste: 140,6 (78%)

Pampulha: 177,8 (98%)

Venda Nova: 272,6 (150%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Risco Geológico

Devido ao acúmulo de chuva nas últimas 72 horas, as regiões de Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste e Centro-Sul se encontram sob risco geológico.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/DgmLa53tvB %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 10, 2022



O órgão municipal recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





A Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz