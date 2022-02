Homem é enganado por falso médico e perde quase R$ 10 mil em golpe

Hospital soltou nota informando que não pede valores dessa forma (foto: Reprodução/UMC) Um homem caiu em um golpe após ficar desesperado com a saúde do próprio pai. O golpista se passou por médico, disse que o pai da vítima precisava fazer um procedimento de urgência e levou R$ 10 mil. O caso ocorreu na noite de ontem (7/2) no Triângulo Mineiro: o criminoso estava em Uberlândia, enquanto a vítima mora na cidade de Prata, a cerca de 60 km de distância.

17:14 - 08/02/2022 Mulher que distribuía fotos de filha de 11 anos nua é presa no ES A vítima explicou que o pai realmente está internado no hospital Uberlândia Medical Center desde a última quinta-feira (3/2). Mas, como ele mora e trabalha na cidade vizinha, não tem visto o pai, já que outros familiares tem o acompanhado. O golpista entrou em contato inicialmente com a esposa do paciente e informou que ele precisaria passar por exames, por ter sido supostamente detectado um sangramento no fígado do marido dela.



O autor que se passava por médico chegou a dizer que não seria possível esperar até a manhã desta terça (8/2) e que eles poderiam fazer o pagamento, pois o convênio reaveria o valor à família. A mulher fez a ponte entre o criminoso e o filho, em Prata.



Convencido da gravidade da situação do pai, a vítima fez três transferências por PIX ao homem que se passava por médico, nos valores de R$ 3,8 mil, R$ 2,6 mil e R$ 3,48 mil.



À polícia, o filho do paciente disse não ter se dado conta de que fazia transferências a pessoas diferentes - e que nada tinham a ver diretamente com o hospital. Mas, posteriormente, pediu para que a mãe verificasse no hospital se houve mesmo o pedido de exame, o que foi negado.



Funcionários do hospital informaram que já houve tentativas de golpe do tipo anteriormente por pelo menos três vezes. Ninguém ainda foi identificado como autor do golpe.



Em nota divulgada, o UMC informou que o nome da instituição tem sido usado para pedidos de dinheiro. “O Hospital UMC, UMC Imagem e Instituto do Coração (ICT) não reconhece o número de telefone por onde as mensagens estão sendo enviadas, e não solicita pagamentos via Whatsapp ou telefone. Isso é golpe”.