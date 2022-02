Fortes pancadas de chuva são esperadas em Minas nesta terça (8/2)

Vista de BH do Bairro Comiteco, região Centro-Sul, nesta terça-feira (8/2). Previsão indica pancadas de chuvas intensas em todo o estado de Minas Gerais, principalmente à tarde (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas deve continuar sob fortes chuvas ao longo de toda semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de quadro instável, com ocorrências de chuva em todo o estado, inclusive Belo Horizonte e Região Metropolitana.









A temperatura na capital deve chegar aos 26ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 85%. A máxima prevista para hoje (7/2) no estado é 35ºC, no Vale do Rio Doce; a mínima foi registrada em Maria da Fé, no Sul de Minas: 16.7º.





Claudemir indica que os próximos dias serão de céu nublado com pancadas de chuva com forte intensidade, principalmente à tarde.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de tempestades até a manhã desta quarta-feira (9/2). "Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quarta-feira (9)", comunicou o órgão.





Na capital mineira, regiões de BH já estão perto de superar a média de chuvas para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, uma das nove regionais já ultrapassou a chuva esperada para todo o mês: em Venda Nova, choveu 221,2 milímetros, o que significa 122% do esperado. Já a Região Norte acumula 171,6 milímetros, ou seja, 95%. A média histórica para o mês na capital mineira é de 181,4 mm





Confira o quanto choveu em cada região no mês de fevereiro até às 6h30 desta terça-feira, 8/2:





Barreiro: 89,4mm (49%)

Centro Sul: 130,6mm (72%)

Leste: 125,4mm (69%)

Nordeste: 138,6mm (76%)

Noroeste: 128,2mm (71%)

Norte: 171,6mm (95%)

Oeste: 103,6mm (57%)

Pampulha: 142,4mm (79%)

Venda Nova: 221,2mm (122%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Em razão do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, o órgão municipal emitiu alerta de risco geológico até quinta-feira (10/2). As regionais Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Oeste e Barreiro acumularam 70mm ou mais nas últimas 72h.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/oo4rCjKejF %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 8, 2022

Além disso, recomendam a atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





A Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.

* Estagiário sob supervisão