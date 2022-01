Vídeo mostra prisão de homem no telhado de casa em Santa Rita do Sapucaí

Um vídeo está repercutindo nas redes sociais e mostra o momento da prisão de um homem em cima do telhado de uma casa, em Santa Rita do Sapucaí, na tarde dessa quarta-feira (26/01). De acordo com a Polícia Militar, as imagens são referentes ao cumprimento de mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi preso no Bairro José Gonçalves Mendes.“Quando a viatura chegou na casa dele, ele fugiu pelo telhado das casas vizinhas. Foi montado um cerco e conseguimos prender o suspeito”, diz a PM.