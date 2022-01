Vídeo: funcionários e tesoureira de banco são feitos reféns em Minas

Adolescente de 16 anos entrou sozinho no Banco do Brasil e fez funcionários reféns (foto: Portal Onda Sul/divulgação)

A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, frustrou a ação de criminosos que tentaram assaltar uma agência bancária na cidade na manhã desta quarta-feira (26/01). Um adolescente foi apreendido após fazer funcionários reféns e outro suspeito foi preso por envolvimento com a quadrilha.





Militares perceberam que a rotina no banco não estava como de costume e montaram um cerco no local. "Temos nossas técnicas de segurança e, hoje pela manhã, o sinal de alerta que está tudo certo na agência não foi acionado. Então, fomos até o banco e percebemos uma pessoa em atitude suspeita", disse o tenente-coronel da Polícia Militar, André Luis da Silva.









Pelo menos quatro funcionários foram feitos reféns pelo adolescente de 16 anos durante a tentativa de assalto. A PM informou que o suspeito entrou no banco desarmado e teria usado a arma do vigilante.





"Isolamos o local e conseguimos convencer o adolescente a se entregar. Ele devolveu a arma utilizada para a vigilante e quebrou o celular que estava com ele ainda dentro da agência. Ele disse que não tinha envolvimento com o caso e que fizeram ele de laranja", contou o militar.





Tesoureira é feita refém







"Monitoram a rotina das vítimas e, no final da tarde ou início da noite, eles rendem familiares de funcionários da agência bancária. A família é levada para algum cativeiro e, no começo da manhã, um deles vai até a agência para tentar pegar o dinheiro. Nesse caso aí, colocaram o menor, porque infelizmente nossa lei ainda é falha", detalhou. Além dos funcionários da agência, a família da tesoureira foi feita refém pela quadrilha. "É um crime chamado de "sapatinho'' é bem conhecido pela polícia. Eles usam um 'modus operandi' já identificado", ressaltou o tenente-coronel da Polícia Militar, André Luis da Silva."Monitoram a rotina das vítimas e, no final da tarde ou início da noite, eles rendem familiares de funcionários da agência bancária. A família é levada para algum cativeiro e, no começo da manhã, um deles vai até a agência para tentar pegar o dinheiro. Nesse caso aí, colocaram o menor, porque infelizmente nossa lei ainda é falha", detalhou.





Segundo a polícia, o filho, a nora e a neta de apenas dois anos da vítima foram levados para a zona rural.



"Como a tentativa de assalto foi frustrada, provavelmente o menor ligou para os comparsas para avisar. Na sequência, as vítimas sequestradas foram liberadas e pediram ajuda de moradores da zona rural de Guaxupé para voltarem para Carmo do Rio Claro. Todos estavam bem e sem ferimentos".





Outro suspeito do crime foi preso na tarde desta quarta-feira em Conceição da Aparecida. Ele seria o mentor da quadrilha. "Foi durante diligências da Polícia Militar e o menor confirmou a participação dele no caso", disse o policial.





Carro utilizado pelos criminosos foi encontrado em chamas (foto: CBMMG/divulgação)

Ainda de acordo com a polícia, o carro utilizado pelos criminosos foi furtado dias antes em Guaxupé. O veículo foi encontrado em chamas e abandonado na zona rural.



"Ainda não temos certeza de quantos estão envolvidos, mas seguimos em rastreamento para tentar localizar os demais criminosos", ressalta.





A Polícia Civil investiga o caso e o adolescente será apresentado na Promotoria de Carmo do Rio Claro.