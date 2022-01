Venezuelano suspeito de extorquir R$ 100 mil de comerciante é preso em JF

Durante a ação, também foram apreendidos celulares e a mochila usada pelos irmãos para guardar o dinheiro (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (21/1) que um jovem de 21 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, suspeito de tentar extorquir um comerciante, de 45, na cidade em mais de R$ 100 mil. A prisão em flagrante aconteceu nessa quinta-feira (20/1).

Investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos também resultou na apreensão do irmão dele, um adolescente de 17 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de extorsão. Conforme as autoridades, ambos são da Venezuela e vieram para o Brasil com visto temporário.

De acordo com o delegado Rogério Woyame, os autores exigiam dinheiro da vítima para não matar sua família. “O comerciante vinha sendo ameaçado e sua família também. Os criminosos exigiam dele a quantia de mais de R$ 100 mil. Então, na hora da entrega, montamos uma operação e ficamos de vigilância no local”, explica.

Durante a ação, também foram apreendidos celulares e a mochila usada pelos irmãos para guardar o dinheiro.

Inicialmente, os investigados foram encaminhados à unidade policial. Posteriormente, o homem de 21 anos foi conduzido até o sistema prisional, onde permance à disposição da Justiça. Já o adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude, com representação pelo acautelamento.