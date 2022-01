Vacina protege contra H3N2 Darwin

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 18/4/17)





O Instituto Butantan, fabricante da vacina contra a gripe (foto) utilizada no Programa Nacional de Imunização (PNI) no país, informou ontem que testes de laboratório realizados pelo instituto mostraram que o imunizante é capaz de conferir proteção contra infecção pelo vírus influenza H3N2 (Darwin), mesmo sem ter a cepa na sua composição. A variante H3N2 Darwin é responsável pelo surto de gripe que atinge várias partes do país. Segundo o diretor de produção do Instituto Butantan, Ricardo Oliveira, a vacina atual, trivalente, feita contra os vírus da influenza H1N1, H3N2 e B, protege contra a H3N2 Darwin de forma cruzada, ou seja, neutraliza essa variante em razão de ter em sua composição a proteção contra a cepa H3N2 original, “parecida” com a Darwin.