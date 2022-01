Índio dá exemplo para o mundo

(foto: Erik Jennings/Instagram/Reprodução)





Em meio à exuberância da floresta amazônica, a atitude de um jovem indígena se destaca como contraponto a negacionistas e grupos antivacinas mundo afora. Ele caminhou por seis horas com o pai nas costas para que o homem pudesse receber dose de imunizante contra a COVID-19. O jovem Tamy Zoé e o pai, Wahu Zoé (foto), seguiram por quilômetros dentro da mata fechada até o posto de saúde. Depois, regressaram por mais seis horas de caminhada até a aldeia, localizada no Norte do Pará. Os indígenas da etnia zoé vivem em uma região entre dois rios: Cuminapandema e Erepecuru. A cena foi registrada pelo médico Erik Jennings e compartilhada pela Articulação dos Povos Indígenas. Na publicação em seu perfil do instagram, Erik contou ainda que a tribo não registrou nenhum caso de COVID-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, até setembro, 80% da população indígena brasileira acima de 18 anos já havia recebido duas doses de vacina contra a COVID-19.