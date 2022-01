Esculturas de Amilcar de Castro deixam Dom Silvério e seguem para Brasília

A exposição em Brasília vai estrear em fevereiro (foto: Vicente de Mello)





Antes de seguir para a nova “casa”, as 67 obras, que ficavam espalhadas em locais públicos e privados da cidade mineira, precisaram ser retiradas dos pontos que estão. Com previsão de 5 dias de trabalho, as esculturas deixarão Dom Silvério na quinta-feira (06/01).





Após a morte do colecionador mineiro, os trabalhos de Amílcar estão sob os cuidados do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).





Intitulado “O Jardim de Amílcar de Castro: Neoconcreto sob o céu de Brasília”, o projeto vai apresentar as 67 esculturas em um jardim à céu aberto com visita gratuita.





A exposição será inaugurada em 22 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.





O projeto tem o intuito de valorizar o trabalho do artista plástico e completá-lo com as paisagens de “belos horizontes” abertos de Brasília, fazendo uma relação entre a planicidade e a tridimensionalidade.





O público pode interagir com as esculturas. Além disso, o CCBB afirma que desenvolverá trabalhos educacionais, como seminários, palestras e oficinas, para aumentar a experiência da relação dos visitantes com as obras.





A partir desta terça-feira (03/01), a cidade mineira Dom Silvério se despede das esculturas do artista plástico Amílcar de Castro. As obras serão levadas para Brasília para serem expostas no projeto de homenagem ao escultor e ao mineiro Márcio Teixeira, maior colecionador privado dos trabalhos de Amílcar.