UPAs de Belo Horizonte continuam lotadas na noite deste sábado (1/1)

Entrada da UPA Odilon Behrens (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press )

Na foto, Willian Santos Pessoa, de 47 anos, aguarda atendimento na UPA Odilon Behrens (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press )





Conforme já anunciado a Prefeitura irá ampliar o horário de funcionamento de nove Centros de Saúde - um por regional, de forma escalonada.



Neste sábado, os Centros de Saúde Santa Terezinha (Pampulha) e Jardim Europa (Venda Nova) iniciaram o funcionamento com horário ampliado para atender a pacientes com sintomas respiratórios.





A PBH informou que já amanhã (2/1), o Centro de Saúde Floramar (Norte) também irá atender com o horário estendido. Neste final de semana, excepcionalmente, as três unidades irão funcionar das 7h às 19h.



Já a partir da próxima segunda-feira (3/1), o funcionamento será das 7h às 22h30 durante a semana e das 7h às 22h aos finais de semana e feriado.



Na segunda-feira (3/1) os Centros de Saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol (Barreiro), Nossa Senhora Aparecida (Centro Sul), Vera Cruz (Leste), Cachoeirinha (Nordeste) e Califórnia (Noroeste), iniciam o atendimento com horário ampliado. Já na terça-feira (4/1), é a vez do Centro de Saúde Vila Imperial (Oeste), completando todas as nove regionais com unidades com horário de atendimento estendido.





"Até a próxima terça-feira (4/1), a estratégia de Prefeitura de ampliar horário de atendimento e acesso a serviços de saúde para a população com sintomas de doenças respiratórias estará 100% implantada", disse.





De acordo com a nota, a estratégia tem o objetivo de desafogar as UPAs, disponibilizando para a população mais acesso ao atendimento médico. Não haverá aplicação de vacina contra a COVID-19 nas unidades com horário ampliado. O atendimento nessas unidades será preferencialmente a pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados (tosse, coriza, febre, dor no corpo, mal-estar geral).

Os atendimentos pediátricos nos Centros de Saúde com horário ampliado serão realizados de segunda a sexta, das 7H às 19h. Após este horário e nos finais de semana e feriados, os atendimentos pediátricos serão realizados nas UPAs.





As Unidades de Pronto-Atendimento permanecem atendendo normalmente, todos os dias, 24 horas. A orientação é de que sejam procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.

No primeiro dia deste ano de 2022, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte anoiteceram lotadas neste sábado (1/1), cheia de pessoas à espera de consultas. Algumas delas relataram espera de até nove horas para atendimento e resultado dos exames.Regiane Oliveira Nunes, de 39 anos, procurou a UPA Odilon Behrens para levar o pai de 67 anos, que está com dores nas costas e na região dos rins. "Ele já tem outros problemas, é diabético e hipertenso. Chegamos às 10h. Ele recebeu o atendimento aproximadamente as 12h30 e agora aguarda o médico avaliar os exames", disse.Ela conta que movimento foi intenso na unidade de saúde. "Eu consulto pelo SUS, mas nunca vi nada parecido. Aqui enche, esvazia, enche. Chega os casos mais graves e, claro, tem que passar na frente. Tem muita gente"Regiane disse que parte dos pacientes estavam com sintomas gripais. "E isso nos deixa receosos de acabar contraindo uma gripe", aponta. Em função do surto da H3N2 (vírus da Influenza), a prefeitura sugeriu que os pacientes se dirigissem aos Centros de Saúde de seus bairros para diminuir a demanda no Pronto Atendimento.Rubens Melgaço dos Santos, de 25 anos, contou que faz três dias que está se sentindo mal e procurou a UPA no fim da tarde de hoje. "Estou passando muito mal, estou com muita febre, muita dor no corpo. Já estou aqui há três horas. Muito absurdo", disse.Willian Santos Pessoa, de 47, também foi até a UPA, por estar com a garganta inflamada. "Eu vim aqui na última quinta (30/12). A médica me passou um remédio e não melhorou. Voltei para verificar, mas está muito cheio", completou.A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que neste sábado contava com 7 clínicos, além de outros dois médicos específicos para sala de emergência.A UPA do Barreiro se encontrava cheia por volta do das 18h. Uma mulher que preferiu não se identificar contou à reportagem que chegou ao local às 9h e aguardava atendimento desde o início da tarde.Stefane Ribeiro e Paulo Henrique levaram o filho Theo Henrique para lá e ficaram aproximadamente três horas aguardando por atendimento da criança, que está com febre alta. "Fiquei esperando de 16h30 até 19h22", relatou.Já Aelida Nogueira Campos contou que chegou na UPA por volta das 12h. Ela foi atendida às 16h40, fez exames e até às 18h20 ainda aguardava pelo resultado pra o retorno com a médica.A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Barreiro funciona normalmente neste sábado, 1º de janeiro, em plena condição material e de pessoal."A equipe médica está completa, com cinco clínicos, dois ortopedistas, dois pediatras e um cirurgião. Nas últimas semanas, as unidades de saúde têm apresentado um aumento na demanda e a Prefeitura tem empreendido todos os esforços para garantir um atendimento mais ágil", disse.