Temporal derruba muro e mata pedreiro em Monte Carmelo

Antes do acidente, o pedreiro Benedito se protegia da chuva embaixo de uma barraca improvisada (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um pedreiro de 47 anos morreu após um muro em construção cair em cima dele, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu, às margens do km 30 da MG-190, devido aos fortes ventos e chuvas ocorridos na cidade na tarde dessa terça-feira (28/12).

Um servente, que estava com Benedito Aparecido Ferreira Lopes no momento do acidente, contou à Polícia Militar (PM) que, por causa do temporal, eles se esconderam debaixo de uma barraca improvisada próxima de um muro em construção.



Em determinado momento, o muro começou a desabar. Ainda conforme o relato do servente, ele conseguiu sair correndo, mas Benedito acabou atingido pelo muro.

De acordo com o registro policial, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) chegou ao local do acidente, a vítima já havia sido retirada sem vida dos escombros pelo servente e outra pessoa.

Em seguida, equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos de praxe, iniciando o processo de investigações do acidente.

Segundo informações da Funerária Pax Carmelitana, o pedreiro, que deixa mulher e três filhos, será sepultado na tarde de hoje (29/12) no Cemitério Municipal de Monte Carmelo.