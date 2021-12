Criança é única sobrevivente de carro em acidente na MG-453

Sobrevivente estava em carro com três vítimas fatais (foto: 3a Cia de Bombeiros de MG)



Uma menina de cinco anos sobreviveu após dois veículos baterem de frente, na rodovia MG-453, entre Machado e Paraguaçu. O acidente entre o Gol G3 em que ela estava e um Fiat Punto aconteceu por volta das 18h40, desta segunda-feira (27/12). A condutora e a passageira do Gol morreram no local, devido ao impacto da colisão.





Socorristas do Samu foram acionados em seguida. No local foram atendidos a menina, uma mulher de 44 anos em estado grave e o homem de 28 anos que estava no Punto. A criança foi levada por terceiros para a Santa Casa de Machado, aponta o Samu.

A menina foi transferida para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. A assessoria do hospital informou, na tarde desta terça-feira (28/12), que a criança está internada em observação. O quadro é estável e ela é acompanhada por neurocirurgião.

O motorista do Punto estava sozinho. Ele tinha uma fratura exposta no braço esquerdo e recebeu atendimento médico no local. O homem e a mulher atendidos pelo Samu foram levados para a Santa Casa de Machado. A mulher não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.

Para a 3ª Cia de Bombeiros, ainda não é possível identificar as causas do acidente. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Somente após a liberação da perícia, os bombeiros puderam usar equipamentos para cortar algumas partes do Gol e retirar o corpo da condutora das ferragens.

Vítimas do mesmo carro são de Machado

Segundo a funerária que realizou o velório, as três mulheres que estavam no mesmo carro são todas de Machado. As vítimas Amanda, Cris e Stéfani foram veladas no mesmo local. O enterro aconteceu no Cemitério Municipal de Machado, às 10h desta terça-feira (28/12).