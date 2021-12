Volta do Natal na BR-381 tem lentidão de 20 km e manobras arriscadas

Congestionamento de mais de 20 km na BR-381 leva motoristas a manobras imprudentes como ultrapassar pelo acostamento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Fileiras de carros começaram desde as 7h e devem durar até as 13h segundo concessionárias (foto: Motoristas na volta do Natal pela BR-381 enfrentam congestionamento)

Trânsito também na BR-040

Os pontos de congestionamentos e lentidão da BR-381/262, na Região do Vale do Aço na manhã desta segunda-feira (27/12) já atingem 20 km com o retorno de viajantes do Natal para Belo Horizonte e geram manobras imprudentes. Nas demais estradas, o fluxo ainda é tranquilo, engrossando com a proximidade com o tráfego da capital.A ligação de BH com o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce e os litorais baiano e capixaba apresentava pontos de lentidão desde o início da manhã, por volta de 6h30. Esses trechos se ampliaram e se emendaram por 20 km segundo monitoramento dos mapas dinâmicos de tráfego do Google confirmados nos locais pela reportagem.As fileiras de veículos em baixa velocidade ou mesmo parando e arrancando continuamente se alongam desde o Anel Rodoviário, no Bairro Goiânia (Região Nordeste de BH), passando pela ponte sobre o Rio das Velhas e a barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Sabará, e chegando a Ravena, distrito do memo município.Um teste para a paciência de muitos motoristas e no qual vários acabaram reprovados, realizando ultrapassagens proibidas em faixas contínuas e até mesmo pelos acostamentos, pondo em perigo a segurança da rodovia. As cenas de imprudência ocorrem sobretudo nos gargalos, em Sabará.Tráfego pesado também no Anel Rodoviário, na altura do Shopping Del Rey, por mais de 4 quilômetros, do Bairro Alto Caiçaras (Região Noroeste de BH) ao Jardim Vitória (Região Nordeste de BH), após tevo sobre a Avenida Cristiano Machado. lentidão também dentro da capital e em Betim na BR-381, Fernão Dias.O retorno para casa de muitas famílias e trabalhadores depois do fim de semana do Natal está previsto para ocorrer nesta seunda-feira em muitos dos casos, de acordo com as principais concessionárias que administram essas vias.Por volta das 7h, o trecho mais afetado era o segmento de 7,5km entre a saída do Anel Rodoviário, na Vila da Luz, em Belo Horizonte, antes da ponte sobre o Rio das Velhas, e Sabará, na Grande BH, altura do Distrito Industrial Simão da Cunha, antes da Barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF).Na BR-040 o congestionamento chegou a 6 km, também entre Ribeirão das Neves e o Bairro São Sebastião, em Contagem. Segundo a Concessionária Autopista Fernão Dias, administradora da BR-381 (BH a São Paulo), o tráfego mais intenso está previsto para o horário das 7h às 12h. "Para uma viagem mais tranquila os condutores devem evitar os horários de pico", informa. Já a Via040, que administra a rodovia BR-040, entre Juiz de Fora e Brasília, a expectativa é de "tráfego intenso em fluxo de retorno, das 7h às 13h".A concessionária da BR-040 recomenda a manutenção preventiva dos veículos, como condições dos pneus, lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa."Outra recomendação importante durante o período de chuvas é ligar o ar-condicionado no modo desembaçador, antes que os vidros comecem a prejudicar a visibilidade", informa a Via040.