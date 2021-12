Homem é morto com mais de 15 tiros em baile funk no Natal em Juiz de Fora

Conforme o registro policial, os militares encontraram o corpo caído em um escadão que liga duas ruas do bairro (foto: TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes)

Embalado pelo funk, o “Baile do Chapadão”, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, entrou na mira das autoridades policiais após um homem de 29 anos ser executado com mais de 15 tiros na manhã deste sábado (25/12), feriado de Natal. Na mesma festa – que tradicionalmente acontece no Bairro Dom Bosco e com frequência é alvo de operações da polícia –, um casal foi agredido.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima de homicídio morava no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e tinha passagens por tráfico de drogas.

Moradores do local relataram que o evento começou por volta das 22h de quarta-feira (24/12). O crime aconteceu aproximadamente às 6h. Conforme o registro policial, os militares encontraram o corpo caído em um escadão que liga duas ruas do bairro.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, e o autor dos disparos não havia sido encontrado até o fechamento desta reportagem.

Como de praxe, a perícia da Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Casal agredido

Antes do homicídio, a polícia atendeu uma ocorrência de lesão corporal contra um casal no mesmo evento. Conforme a PM, a mulher, de 27 anos, relatou que seu namorado, de 25, encontrou uma conhecida dele, que começou a agredi-la (a namorada) sem motivo.

Ainda de acordo com o registro policial, ela e o namorado saíram do local, mas foram encontrados novamente pela suposta agressora. Logo, ela, dois homens e outra mulher iniciaram as agressões novamente. Desta vez, o namorado também foi atingido e teve um corte na cabeça. A namorada foi atingida com dois cortes, um no braço e outro no supercílio, além de ter lesionado a boca. A arma utilizada não foi especificada na ocorrência.

Os militares foram acionados pelas vítimas no momento em que elas já estavam em um hospital da cidade. Na oportunidade, o homem revelou que teve um relacionamento com a agressora e informou os dados dela às autoridades. Nesta ocorrência, os suspeitos também não haviam sido encontrados até o fechamento da reportagem.