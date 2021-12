50% dos rejeitos de Brumadinho foram manuseados e destino é cava da mina

Escavadeira faz a deposição dos rejeitos já vistoriados pelos bombeiros na cava do Córrego do Feijão. 50% do total já manejado (foto: Vale/Divulgação)

Área de captação da água do Ribeirão Ferro-Carvão para tratamento antes de chegar no Rio Paraopeba (foto: Vale/Divulgação)

Barreira hidráulica reduz velocidade de águas e retém sedimentos para não poluir o Rio Paraopeba (foto: Vale/Divulgação)

Metade dos 9 milhões de metros cúbicos (m3) de rejeitos que vazaram após o rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho , já foram manuseados e estão sendo dispostos na cava do complexo minerário, de acordo com balanço ambiental feito pela mineradora Vale.Na área do colapso do reservatório da Grande BH, onde os bombeiros ainda buscam sete dos 270 corpos de vítimas, os trabalhos de contenção impedem que detritos ingressem no Rio Paraopeba.Pelo balanço feito pela Vale, as medições realizadas até o momento mostram que a água chegou ao Rio Paraopeba com turbidez média de 19 NTUs, índice 80% abaixo do limite de 100 NTUs estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).Um monitoramento contínuo do conjunto de estruturas de contenção implantadas no Ribeirão Ferro Carvão é executado 24 horas por dia e os dados, como quantidade de chuva, turbidez e vazão dos cursos d’água, são repassados diariamente às autoridades e órgãos competentes.Integrando esse conjunto de estruturas, foi instalada uma Estação de Tratamento que coleta água no último barramento (cortina de estacas metálica), na região de Alberto Flores. As medições realizadas monitoram a água que verte na cortina de estacas metálicas, juntamente com os 28 bilhões de litros de água já beneficiada pela Estação de Tratamento de Água Fluvial (ETAF).Depois do rompimento foi construída uma série de estruturas integradas, que, juntas, têm a finalidade de reduzir o carreamento de sedimentos para o curso do Rio Paraopeba, reduzindo a turbidez da água. As intervenções emergenciais realizadas incluem a remoção e destinação adequada dos rejeitos, após liberação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)."O conjunto de estruturas implantado em 2019 para impedir o carreamento de sedimentos ao rio Paraopeba tem se mostrado eficiente no seu terceiro ano hidrológico. Essas estruturas também nos deram condições de manusear mais de 50% dos rejeitos dispostos no vale do ribeirão Ferro-Carvão, contribuindo com as estratégias de buscas dos Bombeiros. Além disso, cada metro cúbico que conseguimos dispor na cava representa um passo importante no nosso objetivo final de remover todo o rejeito do vale e, assim, viabilizar a recuperação ambiental da área impactada", afirma Rogério Galvão, gerente executivo de obras de reparação da Vale.Entre os remanescentes da Barragem B1 e a confluência do Ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba foram construídas três grandes estruturas de contenção (duas barreiras hidráulicas filtrantes e um dique), além de 25 pequenas barreiras estabilizantes. Esse conjunto de estruturas faz parte do Plano de Contenção de Rejeitos, apresentado aos órgãos públicos, logo após o rompimento da barragem.Uma cortina de estacas metálicas foi instalada próximo à confluência do Ribeirão Ferro-Carvão com o Rio Paraopeba. Essa medida cessou, desde 27 de maio de 2019, novos carreamentos de sedimentos para o curso do Paraopeba.As estruturas de contenção foram dimensionadas para dissipar a energia e a velocidade da água, permitindo sua passagem, mas retendo sedimentos. Todas essas estruturas são descomissionáveis, ou seja, podem ser desmontadas a partir do momento em que não sejam mais necessárias para a estabilização das áreas afetadas.Ao longo deste ano, as barragens Capim Branco, na Mina Jangada, e Menezes II, na Mina Córrego do Feijão, localizadas em Brumadinho, obtiveram as Declarações de Condição de Estabilidade (DCE) positivas e foram retiradas do nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM).Essas estruturas passaram por obras nos últimos dois anos para elevação do fator de segurança e seguem monitoradas pela Vale e vistoriadas por auditores independentes. Com essas duas declarações, além da DCE positiva da barragem B6, obtida em setembro de 2020, não há, atualmente, estrutura geotécnica em nível de alerta nas minas de Córrego do Feijão e Jangada.