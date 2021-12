BH: Kalil cogita 'micareta' em 2022 e pede 'juízo' em festas de fim de ano

Kalil concedeu entrevista exclusiva ao Estado de Minas nesta quarta-feira (16) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Ano novo: festas particulares vão seguir regras da PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte não vai injetar verbas públicas nos festejos de ano novo e no carnaval de 2022. A pandemia de COVID-19, sobretudo por causa das incertezas provocadas pela variante Ômicron, é a justificativa. Apesar disso, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) cogita financiar uma eventual folia fora de época. Para o réveillon e o Natal, ele prega "juízo" aos que pretendem se aglomerar.Nesta quinta-feira (16/12), em entrevista exclusiva ao, na sede da prefeitura, Kalil aventou a possibilidade de promover uma "micareta" em meados do próximo ano. A festa, no entanto, está condicionada a um respaldo científico."Não tem carnaval e réveillon com dinheiro público. Ponto. Agora, o que podemos fazer, se estiver tudo lindo em julho: uma micareta, um carnaval. Põe quatro milhões de pessoas na rua. A prefeitura vai ajudar, vai bancar, o setor privado, que nós temos concorrência, vai entrar também. Isso é outra coisa", disse o mandatário.O poder público municipal planeja lançar editais em abril do próximo ano para incentivar que blocos carnavalescos se armem para festas fora de época."Tem uma variante nova. O poder público sofreu muito, gastou muito na pandemia. Vamos revigorar o setor de eventos, carnaval fora de época. Vamos diluir esse dinheiro. Não podemos deixar o cara que vive disso morrer de fome. Isso é uma cadeia produtiva que emprega", afirmou, garantindo que as subvenções previstas para fevereiro serão integralmente preservadas para financiar a possível festança de julho.Segundo Kalil, os grupos que se organizarem para fazer confraternizações privadas de réveillon precisarão seguir o protocolo para festas elaborado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia. As diretrizes têm, por exemplo, a apresentação obrigatória de teste negativo para a COVID-19 e o uso de máscara facial."Se já pode ter festa de casamento, disso ou daquilo, tem a festa de réveillon, (mas) dentro do protocolo. Fazemos futebol para 60 mil pessoas, e tem um protocolo", encerrou.