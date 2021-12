PM recupera carga roubada de cigarros no valor de R$ 180 mil em Sete Lagoas

O suspeito que dirigia o caminhão foi preso; já os outros dois, que estavam com as vítimas, conseguiram fugir (foto: Polícia Militar)

A Polícia Militar de Sete Lagoas, na Região Central do estado, recuperou nesta quarta-feira (15/12) uma carga de cigarros no valor estimado de R$ 180 mil, que havia sido roubada no bairro Industrial, Após o roubo, o motorista do veículo e o auxiliar foram sequestrados.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam as informações do ocorrido e apuraram que a carga roubada havia sido acondicionada em um caminhão da Hyundai, conduzida por um dos suspeitos, e as vítimas seguiram em um automóvel Corolla, com mais dois suspeitos, para outro destino.

Ao verificarem o caminhão, a polícia constatou divergências entre a placa e o chassi, sendo possível concluir que se tratava de um veículo clonado e que havia comunicação de furto.

As vítimas, de 44 e 23 anos, foram deixados na zona rural da cidade de Funilândia, na Região Central do estado, a 29 km de distância de Sete Lagoas.

O suspeito que dirigia o caminhão foi preso; já os outros dois, que estavam com as vítimas, conseguiram fugir. O veículo furtado foi localizado e a carga de cigarros recuperada.