Campanha de vacinação contra a gripe foi encerrada em 31 de agosto, mas centros de saúde ainda oferecem o imunizante para a população em geral (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 12/7/21)





Segundo a PBH, os números incluem diagnósticos referentes a gripes causadas por influenza e manifestações respiratórias por vírus identificados e não identificados, além de pneumonias virais, infecções agudas não especificadas das vias aéreas inferiores, entre outras do gênero.





Ainda conforme a prefeitura, as unidades mais procuradas são os centros de saúde. Nas instituições de urgência e emergência, onde os casos mais graves são tratados, não houve crescimento expressivo de internações ou consultas.





A campanha de vacinação contra a gripe foi encerrada em 31 de agosto, mas a Prefeitura de Belo Horizonte mantém o imunizante disponível em centros de saúde da capital para moradores de qualquer idade. A cobertura indicada para garantir proteção de toda população é de 90%, segundo o Ministério da Saúde. Considerando dados parciais, divulgados no fim da campanha, a cobertura vacinal contra a gripe atingiu cerca de 62% de todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que totalizam cerca de 1,120 milhão de pessoas.





Surto na vizinhança

Os surtos de influenza detectados no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana da capital fluminense mobilizam a atenção do governo de Minas. Em nota, o estado informou que as equipes da SES-MG acompanham a situação no estado vizinho e assessoram os municípios” que fazem divisa com o RJ nas “ações de vigilância”.





A identificação da circulação dos vírus Influenza, entre outros tipos, cabe à Vigilância Sentinela da Síndrome Gripal. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) afirma ter ampliado o monitoramento em todas as regiões do estado. Até o momento, no entanto, as unidades sentinelas não notaram aumento significativo no número de diagnósticos.





Em todo o estado do Rio de Janeiro, dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram aumento de 429% nos atendimentos relativos à síndrome gripal somente entre a penúltima e a última semanas de novembro deste ano. A SES atribui a situação à baixa adesão à campanha de vacinação contra a doença, realizada em agosto. Só 55,7% do grupo prioritário, ou seja, idosos, gestantes e puérperas, além de crianças de 6 meses a 5 anos, foi imunizado. Por causa da baixa cobertura, a aplicação de doses foi autorizada em toda a população, inclusive simultaneamente à proteção contra a COVID-19.





Na capital paulista, o quadro ainda não é caracterizado como "surto", mas também preocupa as autoridades. Em todo o mês de novembro, foram 111 mil atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Em menos de 15 dias em dezembro, já são 91 mil atendimentos com quadro respiratório.





Outros estados





Médicos alertam que as mesmas medidas sanitárias adotadas para prevenção do coronavírus –lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social– são eficazes contra a influenza, que também pode evoluir para quadros mais graves com necessidade de cuidados hospitalares.

A incidência de gripe e outras infecções correlatas preocupa as autoridades sanitárias de Belo Horizonte. Na esteira de capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, BH registra significativo aumento nos atendimentos por doenças respiratórias. O quadro, segundo a prefeitura, é de alerta para a população.Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam 373 mil diagnósticos feitos em unidades de saúde entre janeiro e 14 de dezembro de 2021, alta de 36% em relação a todo o ano de 2020. O salto na demanda também é considerável entre os meses de setembro e dezembro deste ano, quando a pasta contabilizou 102 mil atendimentos, aumento 10,8% ante o mesmo período do ano passado.O alerta também está ligado para um aumento incomum de casos de gripe em outros estados e capitais, que registram alta na procura por unidades de saúde. Alguns abrem espaços exclusivos para esses pacientes e se mobilizam para ampliar a vacinação. É o caso ao menos do Espírito Santo e das cidades de Salvador (BA) e Porto Velho (RO), que confirmaram ontem o crescimento nos atendimentos. Nesses locais, porém, ainda não há registros de uma intensificação de casos graves e mortes.