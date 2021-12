Professores de cidade mineira receberão R$ 6 mil de Abono-Fundeb

Casa lotada de servidores para assistir a reunião extraordinária no sábado (11/12) que votou Abono-Fundeb (foto: Assessoria de Comunicação - Ascam) Em menos de um dia, a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso recebeu, aprovou e devolveu ao prefeito Marcelo Morais para sanção um projeto de lei que concede abono salarial aos servidores da Educação, o Abono–Fundeb. O pagamento é destinado aos profissionais da educação que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A aprovação aconteceu em sessão extraordinária nesse sábado (11/12).

Terão direito ao Abono-Fundeb cerca de 800 professores. Cada profissional pode ter direito a receber R$ 6 mil de abono. A lei vale para todos os servidores que trabalharam ao longo do ano letivo de 2021, independentemente se já foram desligados ou permanecem em exercício. O pagamento será proporcional aos meses de efetivo exercício.

Algumas situações, no entanto, impedem o recebimento do abono:





servidores efetivos em gozo de licença sem vencimento

licença para tratar de interesses particulares

licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro

servidores efetivos inativos e pensionistas

profissionais da Educação Básica cedidos a outro órgão ou entidade, exceto os profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação

servidores que tenham frequência individual inferior a 2/3 dos dias de efetivo exercício, ao longo do ano letivo, cujos afastamentos sejam injustificados

Aprovação

A sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos para que as comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Saúde e Educação pudessem emitir seus pareceres favoráveis, com propostas de emendas, que foram aprovadas e incorporadas ao projeto de lei.





As emendas aumentaram o número de profissionais aptos a receber o benefício, após manifestação na tribuna do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais (Sempre-Sudoeste): aqueles que estão de licença saúde há mais de 90 dias e aqueles que estão de licença para cuidar de familiar doente até 60 dias.

“Estamos muito felizes porque esse é um anseio antigo da categoria, ano a ano a gente faz essa reivindicação e não tinha como exigir do prefeito porque antes era 60% e sempre atingia esses 60%. A gestão atendeu aos pedidos da categoria e o secretário Lucas Cândido se empenhou bastante”, disse Regina Celia Nunes, secretária geral do Sempre-Sudoeste.

Conforme o prefeito Marcelo Morais, quando o projeto de rateio para a categoria da Educação começou a ser discutido no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), o Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, saiu na frente e realizou todos os trâmites necessários para que o projeto de lei pudesse ser enviado para a Câmara.

“O município já estava estudando as possibilidades de oferecer um abono aos profissionais da educação, agora temos a segurança de propor um projeto respeitando a legislação e que valoriza aqueles que tiveram diversos enfrentamentos para conseguir cumprir as suas atribuições durante o período remoto”, disse o secretário de Educação de São Sebastião do Paraíso, Lucas Cândido.