Projeto avalia políticas públicas para comunidade LGBTI+ no Norte de Minas

Integrantes da Aliança Nacional LGBTI em Montes Claros e a deputada Leninha Souza (de listrado) (foto: Arquivo pessoal )

Um levantamento sobre a adoção de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTI+ será feito nos 89 municípios do Norte de Minas por meio de um projeto inovador implantado na região. Também serão diagnosticadas as violações dos direitos dessa parcela da população.





"O objetivo do projeto consiste em mapear as políticas públicas LGBTI existentes ou não em todo o Norte de Minas, bem como compreender as vivências LGBTI em todas as cidades que compõem o sertão norte-mineiro e entender a funcionalidade dos direitos que lhes deveriam ser assegurados na prática", afirma Letícia Imperatriz, coordenadora da Aliança Nacional LGBTI e responsável pela pesquisa na região.

Letícia informa que, inicialmente, será feita uma pesquisa nos sites das prefeituras, a fim de verificar a existência de lei municipal voltada para gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, assim como o acesso à legislação.

"Em seguida, serão marcadas reuniões com o Poder Executivo das cidades para saber quais as propostas e se há alguma para a população em questão", explica Letícia Imperatriz, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

A coordenadora salienta que o estudo vai verificar o funcionamento na prática da concessão de direitos para a comunidade LGBTI, como o acesso à educação e ao trabalho, segurança alimentar e retificação do nome civil, garantido às pessoas trans.

Ela ressalta que será observada, por exemplo, a aplicação em Montes Claros da "Lei Rosa", aprovada no município em 2008, que prevê punição para empresas e cidadãos que praticarem preconceito e discriminação contra qualquer individuo por causa da sua orientação sexual. O projeto é coordenado em Montes Claros pelo pedagogo Wellington Coimbra.

Letícia Imperatriz lembra ainda que Aliança Nacional LGBTI adota uma série de medidas para garantir os direitos dos gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans.





"Como coordenadora, tenho a função de mapear todas as violações de direito contra a comunidade juntamente do corpo técnico que compõe a Aliança, que são advogados, psicólogos, cientistas sociais, assistente social, para, juntos, assegurar à comunidade LGBTI os direitos que foram violado", diz Letícia, lembrando que presta assistência a diversas pessoas, seja trans, LGBTI em situação de rua ou soropositivo, acompanhamento de indivíduos com conflitos familiares ou privados de liberdade.