Cidades Históricas de Minas Gerais vão decidir se haverá carnaval em 2022

Em tempos pré-pandemia, carnaval em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, atraía foliões do país inteiro (foto: PREFEITURA DE DIAMANTINA/DIVULGAÇÃO ) A nova variante do coronavírus, denominada Ômicron, deixa o país em alerta, acende o sinal amarelo para novo tipo de contaminação e preocupa autoridades. É nesse cenário que será realizada no próximo dia 10, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a reunião da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, para discutir várias questões, entre elas a realização do carnaval 2022.









Segundo o presidente da Associação das Cidades Históricas e prefeito de Itapecerica, Wirley Reis, trata-se do momento oportuno para se discutir a forma de trabalhar o receptivo turístico na retomada do turismo nas cidades e, principalmente, definir sobre a realização ou não do nosso carnaval. “Para isso, vamos ouvir prefeitos e secretários de cada cidade, avaliando ações, e quais medidas serão adotadas, caso o grupo decida pela realização do carnaval, especialmente os protocolos de segurança a serem seguidos.”





O encontro das Cidades Históricas de Minas Gerais será em 10 de dezembro, às 8h30min, na Casa da Ópera de Ouro Preto, no Centro Histórico