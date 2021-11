Ônibus atinge mulher que estava em ponto esperando coletivo

A mulher estava aguardando ônibus quando foi atropelada em Divinópolis (foto: Imagens da câmera de segurança) Uma mulher de 35 anos foi atingida, na manhã desta terça-feira (23/11), quando aguardava um coletivo no ponto de ônibus. O acidente ocorreu em uma das ruas mais movimentadas de Divinópolis e o motorista seguiu o trajeto mesmo com a vítima caída no chão. Um câmera de segurança flagrou o atropelamento.

O vídeo mostra a mulher ao lado da placa do ponto de ônibus, bem próxima ao fim da calçada, segurando uma sacola e uma bolsa. Ela aguardava o coletivo, por volta das 7h40, na Rua Pernambuco, no Centro do município do Centro-Oeste de Minas.





Três ônibus passam nas imagens, inicialmente. O quarto, em uma velocidade mais alta do que a dos anteriores, passa bem rente ao meio-fio, e atinge a mulher que estava de cabeça baixa aparentemente olhando para o celular.

Com o impacto da batida, ela foi arremessada no chão. O atropelamento foi entre as ruas Sete de Setembro e 21 de Abril. O veículo faz a linha 23 (Danilo Passos/Cacoco).

ATENÇÃO! As imagens a seguir podem ser perturbadoras para algumas pessoas.





O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros. A vítima sofreu um ferimento na cabeça. Ela estava consciente, porém confusa e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a Polícia Militar, o motorista de 45 anos seguiu viagem mesmo com gritos de passageiros e testemunhas afirmando que ela havia atingido uma mulher. Posteriormente, ele se apresentou às autoridades e afirmou que ouviu um barulho e pensou que fosse o retrovisor atingindo uma placa de sinalização.

Disse ainda que viu a mulher caída, mas achou que ela estava passando mal. Afirmou, por fim, que não ouviu nenhum passageiro dizendo que ele havia atingido a vítima.

O consórcio TransOeste, responsável pela operação do transporte público, informou que está apurando os fatos e se colocou à disposição dos envolvidos.

Disse também que o motorista se apresentou voluntariamente aos órgãos competentes para os devidos esclarecimentos. Ele foi ouvido na delegacia da Polícia Civil.