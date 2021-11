Jovem que estava sendo ameaçado é assassinado em avenida movimentada

Motivação do assassinato de Matheus Costa (no detalhe), de 26 anos, ainda é investigada pela Polícia Civil de Varginha, no Sul de Minas (foto: Varginha 24hrs/Divulgação e Redes Sociais)

A Polícia Civil de Varginha, no Sul de Minas, investiga a morte de um jovem, de 26 anos, que foi assassinado nesse domingo (21/11) em uma avenida bem movimentada no município.



A vítima estava dentro de um carro e foi atingida por tiros quando dois homens encapuzados em uma moto passaram pelo local. Família informou que o jovem estava recebendo ameaças.

A Polícia Militar compareceu à Avenida Celina Ferreira Ottoni após denúncias de uma testemunha que passou pelo local. Os militares encontraram o veículo com placas de Boa Esperança parado sobre o canteiro central e o condutor desacordado.



“Foi constatado que a pessoa teria sido vítima de disparos de arma de fogo e sendo acionado, de imediato, o resgate do Corpo de Bombeiros e Samu”, explica o tenente Alex Costa Rodrigues, assessor de comunicação do 24° BPM.

De acordo com a PM, os suspeitos do crime estariam em uma moto e passaram atirando contra a vítima.



“Os suspeitos estavam encapuzados, com touca ninja e capacete. Eles fugiram pela contramão sentido à cidade de Três Corações e, na sequência, pegaram uma estrada vicinal que dá acesso a Elói Mendes”, afirma a PM.



A vítima foi identificada como Matheus Costa, de 26 anos. “Foi levantado que ele já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, foi preso em 2017, mas as informações são de que ele estava fora dessa vida”, ressalta.

A PM informou que os parentes de Matheus também estiveram no local e disseram que o jovem vinha recebendo ameaças, mas não detalharam o caso.



A polícia não soube dizer quantos disparos atingiram a vítima. “A perícia acredita que os tiros sejam de uma pistola”, diz.

Os suspeitos ainda não foram presos. Um dos homens já foi identificado pela polícia e a moto utilizada no crime foi encontrada na casa dele, em Elói Mendes.



O veículo estava com o motor quente e sujo de terra. Ainda segundo a polícia, o homem é suspeito de ter encomendado outras mortes na cidade.

As autoridades policiais contam com a ajuda da população para investigar o caso. “A policia segue em intenso rastreamento e levantamento de informações. Todas as circunstâncias estão sendo verificadas e repassadas para a Polícia Civil. Pedimos que se alguém tiver alguma informação repasse pelo 190. O anonimato será preservado”.



O corpo de Matheus Costa deve ser enterrado na tarde desta segunda-feira (22/11), no Cemitério Campal, em Varginha.