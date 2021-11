Mais de 1,8 mi sem vacina

MG vacinou 89,6% do público-alvo com a 1ª dose e 71,58% com duas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 7/10/21)





Minas Gerais bateu no domingo, a marca de 70% da população acima de 12 anos completamente imunizada contra a COVID-19, o equivalente, naquele dia, a 12.199.260 moradores que já haviam tomado duas doses de vacinas ou a injeção até então única da Janssen. Mesmo assim, um enorme contingente não recebeu sequer a primeira injeção. De acordo com dados da Fundação João Pinheiro, levantados por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), são 1.872.377 maiores de 12 anos nessa condição.





Ontem à noite, o vacinômetro registrava uma cobertura de 89,66% do público-alvo com primeira dose, totalizando 16.234.704 pessoas, e de 71,58% com esquema vacinal completo, num total de 12.440.633 imunizados, 241.373 a mais que na contagem de domingo. Dessas, 519.880 receberam a vacina da Janssen, em esquema até então de dose única. Na terça-feira, entretanto, o Ministério da Saúde anunciou que vai adotar uma segunda injeção também para os vacinados com esse imunizante.





De acordo com o levantamento da Fundação João Pinheiro, há 2.639.960 moradores de Minas Gerais que ainda não tiveram a segunda dose lançada no sistema oficial ou estão com o esquema vacinal incompleto, mesmo com as faixas etárias já tendo sido convocadas pelas prefeituras. Desse total, 525.652 haviam tomado a primeira dose da CoronaVac, 1.301.566 o imunizante da Astrazeneca e 812.742 o da Pfizer.





Diante dos números, a SES reforça que quem ainda não se vacinou deve ir até uma unidade de saúde para que seja imunizado o quanto antes. A pasta ressalta que a segunda dose é fundamental para evitar aumento de casos e garantir proteção coletiva. Portanto, só com o esquema completo é possível reduzir a transmissão da doença e evitar sua forma grave, que já provocou a morte de 55.952 pessoas, num total de 2.198.918 pacientes que tiveram a enfermidade confirmada no estado.





CAPITAL





Em Belo Horizonte, todas as faixas etárias elegíveis já foram convocadas para receber a primeira dose de vacina contra a COVID-19. O calendário também já cobriu a oferta de segunda injeção a todos os adultos. Entretanto, segundo o Boletim Epidemiológico e Assistencial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de ontem, o percentual do público-alvo que efetivamente se vacinou na cidade com a primeira dose é de 83%. Considerando uma população de 12 anos ou mais estimada em em 2.199.135 pessoas, 84.111 não procuraram os postos até agora para se vacinar. No caso da segunda injeção, ainda não aplicada nos adolescentes sem comorbidades, devido ao intervalo exigido entre doses, a cobertura é de 67,8%.





A prefeitura se concentra agora na aplicação de reforço e à repescagem. Amanhã, por exemplo, são chamados novamente a completar o ciclo vacinal os jovens 20, 21, 22, 25, 26 e 29. Hoje, tomam o reforço idosos de 82 e 83 anos. Ontem, idosos de 84 e 85 e profissionais de saúde receberam o reforço.





O bombeiro Cleriston Ferreira Dos Santos Araújo, de 27 anos, venceu o medo e tomou a dose dois. “Tenho pavor de agulha, por isso até abaixei a cabeça, mas não senti dor nenhuma. Sinto-me mais seguro agora para poder continuar executando meu trabalho, em que tenho que lidar com grandes públicos”. A fisioterapeuta Natália Zagnoli Reis, de 36 anos, e a aposentada Maria Cunha de Oliveira, de 83 anos, tomaram a dose de reforço da vacina Pfizer. Ambas comemoraram.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria





Enquanto isso...





...Contagem faz busca ativa de adolescentes





Para tentar trazer mais adolescentes à lista de imunizados contra o novo coronavírus, a prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu "buscá-los em casa". Com a chamada busca ativa, prevista em todas as ações de saúde, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde da cidade vai passar de casa em casa para convocar os adolescentes a passar em um posto e garantir a imunização. Isso acontece por causa do baixo retorno da faixa etária entre 12 a 19 anos na busca pela vacina contra COVID-19. Dados do Vacinômetro, do governo estadual, mostram que Contagem aplicou a primeira dose em 48.277 adolescentes entre 12 e 19 anos (10% do total de primeiras doses aplicadas na cidade). A segunda dose foi aplicada em 7.457 deles (ou 15% dos que receberam a dose inicial), segundo dados de ontem. "Se não fizermos a imunização completa, não adianta nada a maior parte da população ter tomado a primeira dose”, reforça a diretora de imunização de Contagem, Clarissa Castro. Além da busca ativa nas casas, a prefeitura também vai enviar equipes às escolas e faculdades para convocar quem não tomou a segunda dose. Também há muitos casos que nem a primeira foi aplicada, mas a preocupação, no momento, é em completar o ciclo vacinal.