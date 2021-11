ExpoQueijo Araxá será retomada em 2022 e já tem data definida

Jurados escolheram o queijo italiano Bra Duro Dop como o melhor do mundo durante o evento em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards 2021, ocorrida em Araxá entre os últimos dias 4 e 7 de novembro, fará parte do calendário fixo de eventos da cidade do Alto Paranaíba e já tem data marcada para o ano que vem: será realizada entre os dias 11 e 15 de agosto. O anúncio foi feito pela gestora da Bonare Eventos, Maricell Hussein (organizadora), e pela secretária de Estado de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Ana Maria Valentini.

Palestras e oficinas de treinamento e capacitação aos produtores, presença de stands de parceiros, exposição de carros antigos e atrações culturais, como shows musicais e teatro, também foram atrações do evento.

“A Expoqueijo é um exemplo de que com parcerias conseguimos colocar novamente nossa cidade no roteiro turístico do Brasil e do Mundo. Ver a cidade alegre, o comércio movimentado, bares e restaurantes cheios, as pessoas se confraternizando, é muito gratificante. Claro que tudo com a responsabilidade que o momento ainda exige”, destacou o prefeito de Araxá, Robson Magela.

Aproximadamente 50 mil pessoas passaram pelo Tauá Grande Hotel e Termas durante de Araxá durante os quatro dias da exposição, que marcou a retomada do turismo no município.

Para ter acesso às dependências do local, todas as pessoas tiveram que apresentar na portaria o comprovante de imunização contra a Covid-19 de, pelo menos, uma dose (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

“Todo mês nossa cidade vai receber turistas de todo o país para participarem das nossas festas, congressos, feiras, corridas e outras competições. São oportunidades que teremos de proporcionar aos nossos visitantes experiências incríveis, momentos inesquecíveis e de apresentar tudo que temos de valioso em nossa cidade. Com isso, atraímos mais turistas, investimentos para o setor, movimentamos a economia e colocamos Araxá novamente entre os principais destinos turísticos do Brasil”, destaca Robson.