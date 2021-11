Uberlândia abre processo seletivo para professor de libras e intérprete

As inscrições serão abertas a partir das 12h desta segunda (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de professor de libras e para intérprete educacional. O edital já foi publicado e as inscrições começam nesta segunda-feira (8/11).







Para participar, o candidato pode fazer a inscrição via internet, a partir das 12h desta segunda. É preciso acessar o Portal da Prefeitura e ir na aba “concurso e seleções” (Clique aqui). As inscrições são gratuitas e encerram-se dia 22 de novembro.



O processo seletivo para as duas especialidades acontecerá em uma única etapa, através de uma prova prático-gestual, de caráter eliminatório, com duração máxima de trinta minutos para cada candidato. Nessa prova serão avaliados conhecimentos concernentes à Língua Brasileira de Sinais e à Língua Portuguesa, além de conhecimento dos aspectos históricos e educacionais para atuação junto aos estudantes com Surdez.



A data, horário e local serão divulgados no Portal da Prefeitura



O professor de libras terpa carga horária de trabalhado de 20h semanais, com remuneração de R$ 2.154,11.



Para intérprete educacional, a carga horária é de 25h semanais, também com salário de R$ 2.154,11.