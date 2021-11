Homem dá tiros em grupo que estava em praça, mata um e fere três

A Praça João Barbosa Neto ficou isolada até à noite durante os trabalhos de perícia, da Polícia Civil (foto: Super Canal/Reprodução) A polícia está à procura de um homem que pilotava uma motocicleta com um outro homem na garupa, acusado de atirar contra um grupo de pessoas na Praça João Barbosa Neto na tarde desta quinta-feira (4/11), em São Sebastião do Anta, leste Minas.





O tenente Christófori, que comandou a equipe de policiais militares que atendeu ao chamado de moradores da região, disse que ao chegar ao local, encontrou duas vítimas baleadas, uma delas no rosto e a outra na perna.



As duas pessoas foram socorridas, mas José Neves acabou morrendo. Uma outra vítima levou um tiro de raspão no braço.

“O que se apurou até o momento é que uma das vítimas, que seria alvo desses disparos, foi atingida de raspão no braço. Nós conseguimos contato com essa pessoa, mas como ela é vítima de homicídio tentado, o fato ainda segue em apuração. Nós estamos em diligências”, disse o tenente Christófori.

O homem acusado de atirar nas pessoas foi preso em uma situação inusitada, depois de ter ido em casa e trocado de roupa, logo após o crime. De forma dissimulada, ele voltou à praça, como se nada tivesse acontecido.

Mas ele foi reconhecido por um homem que estava na praça, no momento que aconteceu o tiroteio. Furioso, o homem se armou com uma faca e partiu pra cima dele para tirar satisfações. E acertou golpes de faca na cabeça do atirador.

A confusão foi vista pela PM que estava nas proximidades. Os policiais interviram imediatamente, desarmando o homem que estava com a faca e efetuando a prisão do acusado de efetuar os disparos, que foi levado ao hospital para receber os primeiros socorros.





A Polícia Militar segue na operação para identificar e prender o piloto da motocicleta.

"Infelizmente o desfecho trouxe uma vítima fatal, mas, a Polícia Militar está fazendo aqui o trabalho dela. A gente está correndo atrás, tentando desvendar o que de fato levou a esses disparos, a essa então desavença”, disse o tenente Christófori.