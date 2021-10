Polícia Civil indicia cinco suspeitos por latrocínio em Carmo de Minas

Criminosos incendiaram a casa da vítima (foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou cinco suspeitos de roubar e matar um homem de 64 anos. O crime ocorreu em 11 de janeiro deste ano, em Carmo de Minas, na Região Sul do estado. Na ocasião, os investigados ainda incendiaram o corpo e a casa da vítima.

Duas mulheres, de 26 e 29 anos, foram presas há 30 dias. Na semana passada, também foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra outros dois suspeitos, de 22 e 30 anos. Um quinto investigado, de 19 anos, está foragido.

Crime

A equipe da Delegacia de Polícia Civil em Carmo de Minas apurou que, no dia do crime, as duas mulheres teriam atraído o aposentado para São Lourenço, município vizinho.

Depois disso, o homem foi abordado pelos suspeitos e obrigado a levar os criminosos até a residência dele. A casa fica localizada no bairro Capinzal, em Carmo de Minas.

No local, após vasculhar a casa e roubar o carro e a motocicleta da vítima, os suspeitos mataram o idoso. Não satisfeitos, carbonizaram o corpo do aposentado junto ao imóvel.

A polícia informou que encontrou a motocicleta parcialmente desmontada, mas o carro foi incendiado pelos autores do crime na tentativa de destruir os vestígios.