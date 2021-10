Transporte de peça com 120 toneladas pode 'agarrar' o trânsito na BR-262

PRF faz escolta de carreta que transporta peça gigante pela BR-362 (foto: PRF/Divulgação)



O trânsito pela BR-262, sentido Realeza - Rio Casca, pode apresentar lentidão nesta quinta-feira (21/10). O motivo é o transporte de uma peça de mineração de 30 metros de comprimento, com cerca de 7 metros de altura e com peso de 120 toneladas. A carreta de grande porte que levará a peça terá escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com batedores.

O veículo chegou a Realeza no final da tarde desta quarta-feira (20/10) e pretende seguir hoje pela manhã em direção à Abre Campo, Rio Casca e João Monlevade.





A PRF assegura que essa escolta é para garantir a segurança, tanto da entrega da carga quanto dos usuários da rodovia.



"Iniciamos este serviço de escolta na segunda-feira (18/10) e é um serviço lento porque exige intervenções em rede elétrica, em fios de telefonia, e em alguns locais tem que transitar pela contramão. Para passar em um viaduto também é complexo, então, é um serviço bem delicado", informa Tadeu Lima, Policial Rodoviário Federal.





Por conta do tamanho da peça transportada não era possível realizar o transporte pela BR-381. Dessa forma, foi optado o transporte pela BR-116 até Realeza, que seguirá pela BR-262 até o destino final.





Mesmo com a escolta da PRF, e algumas paradas para permitir o fluxo do trânsito, motoristas que passarem pelo local ainda assim irão encontrar lentidão, nesta quinta e sexta-feira.

De acordo com informações passadas por um dos responsáveis do transporte da peça, o veículo trafega com velocidade máxima de 40km/h e o transporte é realizado apenas durante o dia, até aproximadamente às 17h.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira