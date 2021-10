Cão cai em rio e é resgatado pelos bombeiros

Bombeiros utilizam técnicas de salvamento para resgatar o animal (foto: (CBMMG)/Divulgação)

Um cãozinho foi resgatado em um rio da cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, nesta terça-feira (19/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o animal estava no canal do rio que divide as pistas da Avenida Professor Vicente Guimarães, no Bairro Augusto Mota.