Açougueiro mata ex-funcionário a facadas no Centro de BH

Perícia constatou várias facadas no corpo da vítima, que foi levado para o IML da capital (foto: Leandro Couri/EM/DA Press - 12/11/2019)







Um assassinato mobilizou policiais na tarde dessa quarta-feira (13/10) no Centro de Belo Horizonte. O crime ocorreu na porta de um açougue na Rua dos Tupis. O homem apontado como autor do crime trabalhava no local e fugiu.









A PM foi informada de que o suspeito do crime trabalhava no açougue há uma semana. Ele estava em um período de testes para possível contratação. A faca usada no crime foi encontrada sobre o balcão e apreendida.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e confirmou a morte da vítima. A equipe da perícia da Polícia Civil disse que o ex-funcionário do açougue foi alvo de várias facadas, mas o número exato só poderia ser contabilizado durante a elaboração do laudo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).





Ainda de acordo com a PM, câmeras de segurança da região flagraram o suspeito fugindo em um carro particular. As buscas por ele continuam.