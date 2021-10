Homem mata cadela após morte de pato e ordem de sogro e é procurado pela PM

Polícia procura homem por crime de maus-tratos no Sul de Minas (foto: Reprodução/ONG Patas de Anjos ) A polícia procura por um homem, de 32 anos, que matou uma cadela a marretadas em um sítio, no Bairro Paraíso dos Pescadores, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. O crime de maus-tratos ocorreu nesta terça-feira (12/10).

Motivação

Segundo o registro da PM, a motivação para o crime teria sido o fato da cadela ter matado um pato e ferido alguns leitões do próprio sítio. O genro reclamou com o sogro, que pediu para o esposo da filha "se virar e ver o que fazer com a cachorra".



Os policiais foram chamados ao local pela ONG de proteção animal "Patas de Anjo", que chegou no bairro após denúncias de moradores. O vereador Arlindo Motta Paes, que também defende a causa, esteve no sítio. Todos ficaram horrorizados ao ver tamanha barbaridade em que a cadela foi morta.



Ainda de acordo com as autoridades, os policiais encontraram a cadela morta com afundamento no crânio, devido às marretadas que sofreu. O animal estava nos fundos da propriedade, e próximo do corpo estava a ferramenta usada no crime. Segundo a representante da ONG, Adriana Sula, a cadela estava acorrentada, sem chance de se defender, e deixou três filhotinhos.



Antes da chegada da PM, o autor do crime fugiu. O dono da cachorra foi encontrado em um bar, onde foi detido. Ele disse aos policiais que só pediu para que o genro "resolvesse a situação" e saiu da propriedade.



A Polícia Civil irá abrir inquérito para investigar o caso.