Uberaba tem alerta de chuva forte, com risco de enchentes e alagamentos

Quando chove forte em Uberaba, o entorno da Praça dos Correios, na região central da cidade, sempre é alvo de alagamentos (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Com a chegada de uma frente fria, a Defesa Civil emitiu nesta sexta-feira (8/10) um alerta válido para Uberaba, no Triângulo Mineiro. A cidade deverá ser atingida por pancadas de chuva no próximo fim de semana e o começo da semana seguinte e, por isso, há riscos de enchentes e alagamentos na cidade. Por outro lado, ontem (7/10), a crise hídrica em Uberaba foi tema de audiência pública na Câmara Municipal.

Previsão

De acordo com Instituto Clima Tempo, hoje há 67% de previsão de chuva para a cidade que deve contar um tempo nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já no sábado, domingo, segunda-feira e terça (9, 10, 11 e 12/10), as chances de chuvas sobem para 90%, sendo que no sábado há a previsão de pancadas de chuvas à tarde e à noite; no domingo, chuvas rápidas durante o dia e a noite; na próxima segunda, a previsão é de chuvas a qualquer hora e na terça-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é chuvas rápidas durante o dia e a noite.





Além disso, segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), nos próximos dias em Uberaba e também, entre o sudeste do Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Oeste, Sul de Minas, Zona da Mata e sul da Metropolitana, há riscos de tempestades que deverão produzir rajadas de vento intensas, alta precipitação e granizo severo.

Alertas

A Defesa Civil de Uberaba, por meio ne nota, alerta a população da cidade sobre os cuidados em relação à volta de chuvas intensas, que ocorrem no período de outubro até março de 2022.

A orientação da Defesa Civil de Uberaba é que a população tome alguns cuidados durante as fortes pancadas de chuvas, como:



- Evitar o uso de aparelhos ligados a tomadas, como telefones, computadores, eletrodomésticos, bem como condutores de energia;



- Não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento ou durante chuvas fortes;



- Não estacionar carros próximo a torres de transmissão, árvores ou placas de propaganda e evitar dirigir em locais tomados pela água, pois ela impede a visibilidade de bueiros e buracos na pista.

Para moradores de prédios, a recomendação é não usar elevadores em casos de temporais e se alguém ficar preso, devido a uma queda de energia, acionar o Corpo de Bombeiros ou a empresa responsável, além dos responsáveis pelo prédio, como porteiros.

Ainda conforme o alerta da Defesa Civil de Uberaba, as pessoas também devem ficar atentas em relação à manutenção de casas e edifícios residenciais e comerciais, realizando vistorias regulares e observando se há infiltrações ou rachaduras nas estruturas.

“Se a pessoa for pega desprevenida dirigindo em um temporal, o ideal é parar o carro em um local e esperar a tempestade passar. Se isso não for possível, manter a distância segura do veículo da frente, ligar o pisca alerta para evitar colisões em freadas inesperadas é fundamental, assim como evitar as ultrapassagens. Em casos de acidente, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número de telefone 193”, concluiu nota da Defesa Civil de Uberaba.

Audiência pública

A crise hídrica em Uberaba foi tema de audiência pública na Câmara Municipal na tarde de ontem. Para que a cidade não passe mais por racionamentos e rodízios de desabastecimento, propostas a curto, médio e longo prazo foram apresentadas por representantes da prefeitura, Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam), Observatório Urbano, Promotoria de Meio Ambiente, Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM), Associação Comercial Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) e Corpo de Bombeiros.

Falha mecânica ocorrida ontem comprometerá hoje o abastecimento de água em Uberaba



Segundo nota da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba (Codau), ontem (7/10) foi registrada uma falha mecânica em uma peça dos conjuntos moto-bomba 1 e 2, situadas dentro da Estação de Recalque de água bruta no rio Uberaba. O problema gerou um vazamento, que coloca em risco a estrutura da Estação, bem como dos operadores.



Ainda conforme a nota, dos sete conjuntos de moto-bomba existentes, dois estão parados até que a manutenção corretiva seja efetuada. Esta paralisação reduziu o bombeamento de rio Uberaba em 300 litros/segundo e, por consequência, haverá menor produção na Estação de Tratamento de Água (ETA), bem como redução no armazenamento e distribuição de água para a cidade.



Por isso, a equipe de engenharia da Codau decidiu alterar o planejamento desta madrugada de sexta-feira (8).

“Todos os 11 Centros de Reservação da cidade ficarão fechados duas horas a mais, entre 23h e 6h e não mais entre 23h e 4h, como vinha acontecendo ao longo desta semana”, diz trecho da nota.



Diante do problema, a Codau orienta a população de Uberaba a reduzir o consumo de água, evitar o desperdício e cuidar das reservas domésticas das caixas d’água, até que manutenção seja concluída.

A expectativa é até o final da tarde desta sexta-feira a situação seja solucionada.