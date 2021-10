Criminosos tentam queimar ônibus e deixam carta de presidiários a Zema

Unidade do ônibus 4102 (Aparecida/Serra), que foi alvo de tentativa de incêndio na Rua Major Delfino de Paula (foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal de BH)

Um trio de criminosos tentou colocar fogo em um ônibus em Belo Horizonte, durante a madrugada desta quarta-feira (6/10). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Major Delfino de Paula, no Bairro Aparecida, Região Noroeste da capital mineira.





O trio abordou o motorista no ponto final da linha 4102 (Aparecida/Serra). Apenas um passageiro estava no veículo, que saiu às pressas ao lado do condutor do ônibus, segundo a PM.O motorista contou que os três criminosos espalharam um líquido de cor amarela e colocaram fogo nas partes frontal e central do ônibus. Mas, as chamas não se espalharam, provocando apenas pequenos danos na lataria do veículo.Os três fugiram correndo e não foram presos. Ao perceber que as chamas não se espalharam, o motorista ligou o motor e deixou o local.

Elevador do ônibus registra resquícios do fogo iniciado pelos criminosos (foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal de BH)

Ele só parou quando encontrou com uma viatura da Guarda Municipal, na marginal do Anel Rodoviário, na região do Bairro Eymard, Regional Nordeste de BH.



A Guarda Civil Municipal de BH informou que “as chamas foram debeladas pelo próprio motorista, danificando apenas o para-choque dianteiro do veículo”. E confirmou os outros dados repassados pela PM.



A ocorrência seguiu para a Central de Flagrantes IV, no Bairro Alípio de Melo, na Pampulha.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "instaurou procedimento investigativo para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime". Não há detidos até o momento.

Carta a Zema

Carta que detentos escreveram ao governador para pedir retorno de visitas aos presídios (foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal de BH)

A motivação do crime, mais uma vez, gira em torno do sistema prisional. O trio acusado do crime entregou uma carta digitada ao motorista e pediu para que o texto fosse entregue na sede da empresa de ônibus.



O texto pedia a retomada das visitas aos presídios mineiros, já que os detentos e agentes penitenciários estão vacinados contra a COVID-19.



Os criminosos também solicitavam a volta da entrega de alimentos nas unidades prisionais por parte daqueles que visitam esses equipamentos públicos.



A Guarda Municipal apreendeu a carta e encaminhou à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil informou que o documento vai "auxiliar nos trabalhos investigativos, que seguem a cargo da 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste".

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), responsável pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), e aguarda posicionamento.