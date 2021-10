Trabalhadores da Fhemig fazem paralisação e protesto nesta terça (5/10)

Faixa dos trabalhadores da Fhemig afixada na Cidade Administrativa (foto: Asthemg/Sindpros/Divulgação)







Funcionários da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) começaram uma paralisação de 12 horas na manhã desta terça-feira (5/10) com indicativo de greve. Entre as reivindicações da categoria está o reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Às 11h, eles farão um protesto na Cidade Administrativa, sede do governo do estado, na Região de Venda Nova. Trabalhadores do Ipsemg também participam do ato.









“O motivo dessa paralisação é porque há um ano estamos tentando diálogo com o governo com o objetivo de sermos valorizados, os trabalhadores da área da saúde. Essa valorização para nós passa por ser feito o reajuste salarial, ou as perdas salariais ou aumento. Há 10 anos que não temos reajuste”, explica Carlos Martins, que é da diretoria do Sindicato do Profissional de Enfermagem, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde (Sindipros) e da Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (Asthemg).





“Em 2020, o governo pediu para suspender a campanha diante da pandemia e disse que manteria o diálogo. Suspendemos e não mantiveram as negociações. Passado mais de um ano, apesar das nossas reuniões com a Fhemig e a Seplag (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), não conseguimos nenhum atendimento da nossa pauta. Diante disso, os trabalhadores não vieram outra forma a não ser realizarmos hoje essa paralisação para tentar sensibilizar o governador para a necessidade e de valorizar esses profissionais”, afirma. “Nós trabalhamos com diversas dificuldades de estrutura e materiais. Muitos colegas nossos pagaram até com a vida com essa questão de trabalhar com essas deficiências. E apesar do reconhecimento da sociedade e pacientes em relação a esses profissionais, o governador não quer fazer esse reconhecimento”, pontua.









Funcionários do Ipsemg no protesto nesta manhã (foto: Asthemg/Sindpros/Divulgação)

Os trabalhadores também questionam o fechamento de hospitais da Fhemig e o impacto na população. No mês passado, também durante uma assembleia da categoria, a fundação negou que os serviços serão desativados









Funcionários do João XXIII concentrados para o protesto na Cidade Administrativa nesta terça-feira (foto: Asthemg/Sindpros/Divulgação)



Saindo dos hospitais da Fhemig na capital, os manifestantes seguiram até a Cidade Administrativa para protestar. Carlos Martins informou que não há reunião agendada, mas que vão realizar o ato público para chamar atenção para a pauta. Funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) também participam da manifestação hoje. De acordo com a convocação do Sindicato dos Servidores do Ipsemg (Sisipsemg) divulgada no Facebook , eles reivindicam recomposição salarial, concurso público, plano de carreira, entre outras questões.





Ainda hoje haverá uma assembleia para avaliar o movimento e haverá a discussão sobre a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. Caso os trabalhadores escolham parar, será mantida uma escala de 30% trabalhando nas unidades de saúde, como estabelece a legislação.





O Estado de Minas entrou em contato com a Fhemig e a Seplag sobre a paralisação e aguarda resposta. Esta matéria está em atualização.