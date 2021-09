Trabalhadores estaduais de saúde em MG marcam paralisação para outubro

Funcionários da rede estadual de hospitais de Minas fizeram uma assembleia em BH nesta quinta-feira (23/9) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









"Essa valorização é necessária em função da situação salarial, porque há mais de 10 anos não temos nenhum reajuste. E, também, devido aos afastamentos que tivemos durante a pandemia, os funcionários sentiram muito no bolso, porque quando eles afastam, deixam de ganhar determinadas gratificações, ficando apenas com o salário, que está defasado e é baixo. Estamos cobrando do governo essa valorização e a necessidade de reajustar o salário dos trabalhadores", cobrou.





A estrutura dos hospitais da rede estadual também está na pauta da Asthemg. Segundo Carlos Martins, há unidades "sucateadas e até sendo desativadas", o que gera mais desgaste aos funcionários.





"Outra discussão da valorização é sobre as condições de trabalho. O governo atual não tem investido na qualidade das condições e estruturas de trabalho dos hospitais públicos, muito pelo contrário, estão ficando sucateados e até sendo desativados. Isso traz mais desgaste para os trabalhadores, que precisam trabalhar com um salário baixo em condições precárias nos locais", disse.





Nessa quarta-feira (22/9), a Asthemg e outras entidades denunciaram que a gestão desativou a clínica de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcanti, localizada na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo os sindicatos, aproximadamente 300 mil pessoas, de 67 bairros, ficaram sem o atendimento de urgência nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, urologia, ginecologia cirúrgica, cardiologia, cirurgia torácica, proctologia e angiologia.





A razão dada pelo governo para desmontar o tradicional serviço de clínicas no Alberto Cavalcanti era a alegação de que o hospital se transformaria num centro de excelência para tratamento de câncer. Mas, de acordo com as entidades, o serviço de oncologia ficará sem ampliação e será desativado pelo estado.





Outro lado

Também nessa quarta, a Fhemig negou que os serviços serão desativados: "A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) esclarece que, dentro das reivindicações apresentadas pelo sindicato, não procede a informação da suspensão dos serviços oncológicos, pactuados com o município e cumpridos sem interrupção".





"Sobre o Hospital Galba Velloso, reforçamos a informação de que a unidade está revocacionada para atender seu papel de retaguarda clínica no cenário pandêmico, seguindo as diretrizes dos gestores estadual e municipal e previsto no Plano de Capacidade Plena Hospitalar", prossegue a nota.





Com relação à falta de reajuste nos salários, a entidade prevê que o estado vai discutir com os trabalhadores a possibilidade de reajustes nos vencimentos.





"O Governo de Minas, em consonância com a Fhemig e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), informa que as pautas apresentadas pelos servidores estão em discussão com seus representantes, em reuniões mensais da Mesa de Negociação do SUS, dando continuidade à plena abertura de diálogo com a gestão".

Trabalhadores da rede estadual de hospitais de Minas Gerais protestaram, na tarde desta quinta-feira (23/9), na portaria do Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os funcionários pedem valorização da categoria e protestam contra fechamento de hospitais.Uma paralisação foi marcada para o dia 5 de outubro, em um período de 12 horas, nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).