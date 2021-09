Estrutura de telhado cede, idoso cai e fica ferido gravemente

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (foto: CBMMG)

Um idoso de cerca de 70 anos caiu de um telhado, em Montes Claros, no Norte de Minas, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (23/9). Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima, além dos ferimentos, apresentava sintomas de COVID-19.

Segundo os bombeiros, o homem subiu no telhado para fazer reparos na fiação da residência. A estrutura, no entanto, cedeu e ele veio a cair, ainda no telhado, ficando preso.

O homem, quando da chegada dos bombeiros, reclamava de fortes dores nas costas, e tinha dificuldades para se movimentar. Além disso, apresentava sintomas de gripe.

Foi utilizado equipamento de salvamento em altura, com a vítima sendo imobilizada em prancha rígida e, utilizando de cordas e escadas, ela foi içada até o chão. O idoso foi levado, então, pelo Samu, para um hospital.